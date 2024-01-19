Американский Boeing 747 загорелся после взлета и попал на видео В США после вылета из Майами загорелся Boeing 747

Фото: Soeren Stache/dpa/Global Look Press

Жители США запечатлели на видео самолет Boeing 747, загоревшийся в небе после вылета из аэропорта Майами. Борт авиакомпании Atlas Air вернулся в воздушную гавань из-за возгорания двигателя, сообщил телеканал NBC Miami.

Мэйдэй, мэйдэй... У нас загорелся двигатель. Запросите доступ обратно в аэропорт. Нет, мы пойдем и приземлимся. У нас на борту пять человек, — приводит телеканал отрывок из переговоров экипажа с авиадиспетчером.

В Atlas Air после приземления самолета опубликовали заявление, что грузовой рейс 5Y095 благополучно совершил посадку в аэропорту вылета после неисправности двигателя. Экипаж выполнял все стандартные процедуры, следуя инструкциям, говорится в сообщении представителей авиаперевозчика. В Atlas Air пообещали провести тщательную проверку, чтобы определить причину поломки.

В начале января в США у самолета Boeing 737 MAX 9 авиакомпании Alaska Airlines во время полета вырвало часть фюзеляжа и вылетела дверь аварийного выхода. На борту находился 171 пассажир и шесть членов экипажа. В результате происшествия никто не пострадал. По мнению авиаэксперта Романа Гусарова, к произошедшему могла привести халатность на производстве Boeing.