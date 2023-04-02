Маск сравнил публикации The New York Times с диареей

Фото: Global Look Press

Илон Маск

Американский бизнесмен Илон Маск в очередной раз раскритиковал в Twitter газету The New York Times, назвав ее статьи пропагандой и сравнив новостную ленту с диареей. По его мнению, изданию следует тщательнее отбирать материалы для публикации, чтобы увеличить число своих подписчиков.

Настоящая трагедия New York Times заключается в том, что их пропаганда даже неинтересна. <...> Кроме того, их лента — это Twitter-аналог диареи. Она нечитабельна. У них было бы гораздо больше реальных подписчиков, если бы они публиковали только свои лучшие статьи, — написал Маск.

Бизнесмен добавил, что его высказывание относится не только к NYT, но и всем другим изданиям. В прошлом году он назвал NYT «хаотичным актором» в геополитике и предупредил, что ее статьи могут вызвать масштабные проблемы.

Ранее депутат Госдумы Олег Матвейчев призвал закрыть «к чертовой матери» российский корпункт другой американской газеты — The Wall Street Journal (WSJ). Основанием для инициативы послужила поимка шпиона, который действовал под прикрытием издания. Парламентарий отметил, что это будет симметричный ответ, поскольку в США уже «позакрывали» все российские СМИ.