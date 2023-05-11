Маск нашел нового гендиректора для Twitter Владелец Twitter Илон Маск сообщил, что новым гендиректором соцсети станет женщина

Фото: Patrick Pleul/ZB/Global Look Press

Американский миллиардер Илон Маск объявил о назначении нового руководителя социальной сети Twitter, владельцем которой он является. Он не назвал имя, но сообщил, что это будет женщина.

С радостью сообщаю, что я нашел нового генерального директора для X/Twitter. Она приступит к работе примерно через шесть недель, — написал Маск на своей странице в Twitter.

В данный момент Маск сам исполняет обязанности главы компании.

Twitter Inc. была основана в 2006 году и предлагает своим пользователям социальную платформу для обмена короткими текстовыми сообщениями. Осенью 2022 года Маск завершил сделку по приобретению компании стоимостью 44 миллиарда долларов. В апреле стало известно о том, что Twitter Inc. была поглощена компанией X Corp., базирующейся в штате Невада.

Ранее Илон Маск прокомментировал слова бывшего ведущего телеканала Fox News Такера Карлсона о запуске своего шоу в Twitter, отметив, что не подписывал с журналистом каких-либо соглашений. Он подчеркнул, что у Такера не будет никаких преимуществ перед другими пользователями соцсети. Он добавил, что распространение информации в соцсети отличается от телевизионного эфира. В данном случае Карлсон может столкнуться с критикой со стороны пользователей и опровержением своих заявлений.