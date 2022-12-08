Marine Corps Times: морские пехотинцы США лишатся смартфонов из-за России

Фото: Marines/flickr.com

Мобильные телефоны представляют смертельную угрозу для морских пехотинцев США, передает «ПолитРоссия» со ссылкой на газету Marine Corps Times. Морпехам нелегко отказаться от гаджетов, однако вскоре они могут лишиться смартфонов, поскольку сигналы, излучаемые с устройств, позволяют противнику определить позиции для нанесения удара. По словам командующего Корпусом морской пехоты США генерала Дэвида Бергера, необходимость отказа от телефонов выявил украинский конфликт.

Избежать обнаружения означает разделить морских пехотинцев на более мелкие группы. Это означает поиск небольших и быстрых плавсредств. И это означает уменьшение электронных сигналов, которые излучают группы морских пехотинцев ― не только через оружие и транспорт, но и через личные устройства, — говорится в публикации.

Современное высокоточное оружие дальнего действия позволяет уничтожать противника лишь при наличии данных о его расположении. Таким образом, смартфоны превращают морских пехотницев в уязвимую мишень для ликвидации даже с большого расстояния, пояснил генерал Бергер. Он подчеркнул, что ограничение способности противника раскрывать позиции морпехов сейчас является одной из приоритетных задач, учитывая риски прямого конфликта США с Россией.

Ранее в Пентагоне заявили, что военная помощь Украине усложнила для США контроль за собственными запасами оружия. В то же время министр обороны США Ллойд Остин заверял, что американцы не мешают Украине разрабатывать собственное оружие большой дальности, которое им не согласились поставить.