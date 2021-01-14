Маколея Калкина восхитил эпизод «Один дома 2» без Трампа

https://static.news.ru/photo/bcdb39d6-5669-11eb-b769-fa163e074e61_660.jpg Маколей Калкин Фото: Kay Blake/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Пользователь Twitter опубликовал эпизод из фильма «Один дома 2», вырезав из него действующего президента США Дональда Трампа. Маколею Калкину, сыгравшему главную роль в картине, эта идея понравилась.

Браво, — написал он в комментарии под видео.

due to popular request I have removed trump from home alone pic.twitter.com/HoTA2csMl4 — á á á á á á á á  (@maxschramp) January 9, 2021

Калкин также одобрил предложение одного из пользователей заменить Трампа на него самого, но в 40-летнем возрасте. Кроме того, были и другие варианты. Например, вместо Трампа вставить в эпизод актёра Киану Ривза или избранного президента США Джо Байдена.

14 января палата представителей конгресса США проголосовала за импичмент Трампу по единственной статье — подстрекательство к мятежу. Данное решение поддержали 232 конгрессмена, против проголосовали 197 парламентариев. В принятой резолюции говорится, что действия хозяина Белого дома подпадают под конституционную формулировку «тяжкие преступления и проступки». Трамп стал первым в истории США президентом, которому нижняя палата дважды вынесла импичмент.

Ранее NEWS.ru писал, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил заменить президента Трампа в фильме «Один дома 2» на свою кандидатуру. Своё сообщение о сопроводил фото, на котором в кадр из фильма вмонтировано его изображение. Политик напомнил, что во время съёмок картины делегация ЛДПР находилась в Нью-Йорке.