Маколея Калкина восхитил эпизод «Один дома 2» без Трампа

Калкин также одобрил предложение одного из пользователей заменить Трампа на него самого, но в 40-летнем возрасте. Кроме того, были и другие варианты. Например, вместо Трампа вставить в эпизод актёра Киану Ривза или избранного президента США Джо Байдена.
14 января палата представителей конгресса США проголосовала за импичмент Трампу по единственной статье — подстрекательство к мятежу. Данное решение поддержали 232 конгрессмена, против проголосовали 197 парламентариев. В принятой резолюции говорится, что действия хозяина Белого дома подпадают под конституционную формулировку «тяжкие преступления и проступки». Трамп стал первым в истории США президентом, которому нижняя палата дважды вынесла импичмент.
Ранее NEWS.ru писал, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил заменить президента Трампа в фильме «Один дома 2» на свою кандидатуру. Своё сообщение о сопроводил фото, на котором в кадр из фильма вмонтировано его изображение. Политик напомнил, что во время съёмок картины делегация ЛДПР находилась в Нью-Йорке.