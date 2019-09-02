https://static.news.ru/photo/777b6b30-cd68-11e9-8006-fa163e074e61_660.jpg Фото: ARTUR KRASZEWSKI /A.P.P.A./Global Look Press

Американская актриса и певица Майли Сайрус была замечена на обеде в компании своей предполагаемой возлюбленной — блогера и предпринимательницы Кейтлин Картер. Девушки провели 1 сентября в Лос-Анджелесе, с ними также была мама Майли Тиш.

Сайрус обнимала подругу, улыбалась и выглядела счастливой, пишет TMZ .

Miley Cyrus Has Kaitlynn Carter Wrapped Up Tight Ahead of Labor Day https://t.co/2NPWzsYBMg — TMZ (@TMZ) September 2, 2019

Её супруг, актёр Лиам Хемсворт «залёг на дно», отмечает портал. Вместе с братом Крисом и другими родственниками он проводит время в Австралии.

Как писал News.ru, Сайрус и Хемсворт объявили о расставании в начале августа после 10 лет отношений. Актриса была замечена целующейся с блогером Кейтлин Картер — девушки вместе отдыхали на озере Комо в Италии. Хемсворт дал понять, что ему тяжело комментировать сложившуюся ситуацию. Майли рассказала о тяжёлом расставании с супругом, выпустив новую песню. Она подчеркнула, что всегда будет любить актёра.