https://static.news.ru/photo/777b6b30-cd68-11e9-8006-fa163e074e61_660.jpgФото: ARTUR KRASZEWSKI /A.P.P.A./Global Look Press
Американская актриса и певица Майли Сайрус была замечена на обеде в компании своей предполагаемой возлюбленной — блогера и предпринимательницы Кейтлин Картер. Девушки провели 1 сентября в Лос-Анджелесе, с ними также была мама Майли Тиш.
Сайрус обнимала подругу, улыбалась и выглядела счастливой, пишет TMZ.
Её супруг, актёр Лиам Хемсворт «залёг на дно», отмечает портал. Вместе с братом Крисом и другими родственниками он проводит время в Австралии.
Как писал News.ru, Сайрус и Хемсворт объявили о расставании в начале августа после 10 лет отношений. Актриса была замечена целующейся с блогером Кейтлин Картер — девушки вместе отдыхали на озере Комо в Италии. Хемсворт дал понять, что ему тяжело комментировать сложившуюся ситуацию. Майли рассказала о тяжёлом расставании с супругом, выпустив новую песню. Она подчеркнула, что всегда будет любить актёра.