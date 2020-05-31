Майкл Джордан призвал американцев бороться против несправедливости мирно

https://static.news.ru/photo/d0d50830-a396-11ea-bc2b-fa163e074e61_660.jpg Майкл Джордан Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/GlobalLookPress

Известный баскетболист, шестикратный чемпион НБА Майкл Джордан прокомментировал ситуацию со смертью Джорджа Флойда и призвал американское сообщество бороться с несправедливостью мирными способами.

Я глубоко опечален, страдал и был зол. Я вижу и чувствую боль, негодование и разочарование каждого. Я поддерживаю тех, кто призывает избавиться от укоренившегося расизма и насилия в отношении чернокожих людей в нашей стране. Нам необходимо продолжать мирно выступать против несправедливости и требовать, чтобы люди несли ответственность, — процитировали Майкла Джордана в РИА Новости.

Он добавил, что необходимо оказывать давление на руководящие силы, изменить законы в пользу справедливости или голосовать за правильные и решающие изменения в системе.

Ранее NEWS.ru писал, что во время протестов по поводу смерти Джорджа Флойда в Чикаго погиб один человек, в Миннеаполисе задержаны 240 человек, около 20 полицейских получили ранения, а в Вашингтоне правительство США рекомендовало сотрудникам Белого дома не выходить на работу из-за массовых беспорядков. В общей сложности силовики задержали 1669 человек с момента начала акций протеста в США.