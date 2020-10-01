Майк Помпео сдал отрицательный тест на коронавирус

https://static.news.ru/photo/da35544c-0495-11eb-abe6-fa163e074e61_660.jpg Майк Помпео Фото: Maria Grazia Picciarella/Keystone Press Agency/Global Look Press

У государственного секретаря США Майка Помпео и его супруги не выявлено заражение коронавирусной инфекцией нового типа. Сам политик отметил, что в последний раз находился рядом с президентом Дональдом Трампом, который заболел, 15 сентября.

Ранее стало известно, что американский лидер и первая леди Мелания Трамп заразились коронавирусом.

Помпео уточнил, что в предыдущий раз был в непосредственной близости от президента в день подписания «Авраамских соглашений», согласно которым Штаты открывают путь к установлению связей Израиля с арабскими государствами. Госсекретарь и его жена сдали тесты на коронавирус и получили отрицательный результат.

Мы молимся за скорое выздоровление президента и первой леди, — цитирует Помпео агентство Reuters.

Как ранее писал NEWS.ru, Дональд Трамп не передаёт временно никакие свои полномочия вице-президенту Майку Пенсу, сообщил заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир.