Мадуро и Минобороны Ирана попали под санкции США

https://static.news.ru/photo/ecdbfbb6-fc1e-11ea-93f5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pedro Rances Mattey/dpa/Global Look Press

Соединённые Штаты ввели санкции в отношении президента Венесуэлы Николаса Мадуро из-за сотрудничества с Ираном. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео.

Он назвал Мадуро «предыдущим президентом», так как США признают лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо временным главой государства.

Также Помпео сообщил о введении рестрикций в отношении иранского Министерства обороны. Кроме того, США вводят санкции против двух физических лиц, связанных с иранской программой обогащения урана.

Ранее госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео заявил, что Вашингтон ответит санкциями, если Россия и Китай не будут соблюдать режим санкций Совбеза ООН в отношении Ирана. Такое заявление политик сделал в ответ на вопрос ведущего телеканала Fox News о том, ответят ли США России и Китаю санкциями в случае отказа от исполнения антииранских санкций.

20–21 августа Майк Помпео посетил штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке, чтобы лично уведомить членов Совбеза о том, что Соединённые Штаты «инициируют процесс восстановления санкций ООН против Ирана». Санкции против Ирана были отменены в рамках «ядерной сделки», из которой Соединённые Штаты вышли в 2019 году, писал NEWS.ru.