Лавров заявил об искусственном ограничении выдачи виз США россиянам

Вашингтон искусственно ограничивает выдачу неиммиграционных виз россиянам, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью РИА Новости. Руководитель ведомства также подчеркнул, что это делается с целью «выторговать» для себя односторонние уступки. На данный момент в стране ситуация с визами остаётся сложной.

Сейчас американская сторона, ссылаясь на «нехватку персонала», искусственно ограничивает выдачу неиммиграционных виз в Российской Федерации, — сказал российский министр.

Он также отметил, что «Вашингтон делает это не просто так, а чтобы „выторговать“ для себя односторонние уступки со стороны России».

Говоря в целом о то, что происходит с невыдачей США виз гражданам России, Лавров подчеркнул, что, «к сожалению, ситуация по-прежнему сложная».

С 12 мая 2021 года американцы приостановили выдачу недипломатических виз. <...> Однако оставили за собой право рассматривать заявки, связанные с жизненно важными чрезвычайными ситуациями. Это — суверенное решение США, — акцентировал внимание российский министр.

Посольство США в Москве с середины мая приостановило оказание всех недипломатических неиммиграционных визовых услуг, связав этот шаг с запретом российских властей найма местного и иностранного персонала.