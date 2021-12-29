Лавров заявил об искусственном ограничении выдачи виз США россиянам
Ксения Голуб
Ксения Голуб
07:36, 31 декабря 2021
Сергей ЛавровФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Вашингтон искусственно ограничивает выдачу неиммиграционных виз россиянам, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью РИА Новости. Руководитель ведомства также подчеркнул, что это делается с целью «выторговать» для себя односторонние уступки. На данный момент в стране ситуация с визами остаётся сложной.
Сейчас американская сторона, ссылаясь на «нехватку персонала», искусственно ограничивает выдачу неиммиграционных виз в Российской Федерации, — сказал российский министр.
Он также отметил, что «Вашингтон делает это не просто так, а чтобы „выторговать“ для себя односторонние уступки со стороны России».
Говоря в целом о то, что происходит с невыдачей США виз гражданам России, Лавров подчеркнул, что, «к сожалению, ситуация по-прежнему сложная».
С 12 мая 2021 года американцы приостановили выдачу недипломатических виз. <...> Однако оставили за собой право рассматривать заявки, связанные с жизненно важными чрезвычайными ситуациями. Это — суверенное решение США, — акцентировал внимание российский министр.
Посольство США в Москве с середины мая приостановило оказание всех недипломатических неиммиграционных визовых услуг, связав этот шаг с запретом российских властей найма местного и иностранного персонала.
Ранее представитель РФ в Шестом комитете ГА ООН Сергей Леонидченко заявил, что Россия попросила генсека ООН задействовать процедуру арбитража для решения проблемы выдачи виз США российским дипломатам. По словам Леонидченко, российская делегация уже больше четырёх лет сталкивается с проблемами из-за ненадлежащего исполнения государством пребывания своих обязательств по Соглашению о Центральных учреждениях.