Коронавирус неизбежно вынудит США сократить расходы на оборону, считают американские эксперты. Стране крайне необходимы деньги на восстановление экономики, а дефицит бюджета уже достиг рекордных значений. Это значит, что политике президента Дональда Трампа по развитию военной отрасли приходит конец. Это может вынудить Вашингтон изменить свой курс на демонтаж соглашений по контролю над вооружениями с Россией. У ДРМСД и СНВ-3 появляется шанс на спасение.

Ожидается, что дефицит американского бюджета в этом году приблизится к $4 триллионам. Вместе с рекордными значениями госдолга, достигшими $22,7 триллионов к концу 2019 года, это вынуждает США задуматься о затягивании поясов. В данный момент Конгресс сосредоточен на разработке и принятии пакетов помощи американской экономике. Предыдущий пакет составил около $2 триллионов, 12 мая демократы в Палате представителей внесли предложение выделить ещё $3 триллиона. Тем временем в бюджетном плане администрации Трампа, который был составлен до пандемии, всё ещё значится увеличение расходов на оборону до $705,4 млрд. Эксперты сомневаются, что в сложившихся условиях Конгресс одобрит такие щедрые траты на военную отрасль.

Что обычно случалось в таких ситуациях: фискальные консерваторы в Конгрессе начинали требовать сократить госдолг, сократить расходы на оборону. Почти всегда это было их решением проблемы, — приводит портал Breaking Defense слова сотрудника Центра стратегических и международных исследований Тодда Харрисона.

За урезание расходов на оборону с большой вероятностью будут выступать и простые американцы. Ещё до пандемии 31% из них считали , что США тратят слишком много на эту сферу. Действительно, оборонный бюджет традиционно отвечает за половину дискреционных расходов США, то есть тех, которые меняются год от года и определяются Конгрессом. В эту же категорию расходов входит транспорт, образование и здравоохранение, то есть «оборонка» превосходит их все вместе взятые.

Аналитики авторитетного издания War on the Rocks предсказывают , что у граждан появятся большие вопросы к распределению государственных денег. На протяжении правления Трампа Америка увеличивала расходы на оборону и сокращала медицинские, несмотря на то, что ряд аналитиков предупреждали о вероятности пандемии в ближайшие годы. В результате страна оказалась не готова к кризису здравоохранения, зато отлично вооружена против гипотетических противников — России и Китая. Из этого следует, что от будущего президента, кем бы он ни был, американцы потребуют более доступной и эффективной медицины, а не новых ядерных боеголовок.

US Air Force/Flickr.com

Внутренняя политика будет определять национальную повестку в ближайшие годы, — считают авторы War on the Rocks Дэвид Барно и Нора Бенсахел. — В отсутствии прямой и ясной угрозы стране национальная безопасность и внешняя политика уступят место в списке американских приоритетов.

Аналитик Бюллетеня учёных-атомщиков Лоуренс Корб добавляет , что первые кандидаты на вылет из бюджета Пентагона — это спорные и дорогостоящие программы, такие как закупка 79 истребителей F-35 общей стоимостью $11,4 млрд или программа модернизации ядерного оружия. По подсчётам исследователя, в течение следующих пяти лет США собирались увеличить расходы на программы модернизации ядерных вооружений и ядерных технологий. Если в подобные планы не внесут изменения, на эти две статьи Пентагону придётся потратить как минимум $170 млрд до 2025 года.

Лоуренс Корб полагает, что самый очевидный путь оптимизации расходов на ядерное оружие — это продление договора СНВ-3 с Россией и возобновление действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), прекратившего действие в прошлом году. Первое соглашение ограничивает число развёрнутых ядерных боеголовок с обеих сторон 1550 единицами; второе — запрещает державам иметь определённые типы ракет. Если оба соглашения будут действовать, подчёркивает эксперт, это позволит обеим странам сэкономить на гонке вооружений и перенаправить бюджеты в более важные отрасли. А если Москве и Вашингтону удастся договориться не просто о продлении СНВ-3, а о сокращении развёрнутых боеголовок до 1000 штук, это сэкономит Америке $2 млрд в 2021 году и не меньше $100 млрд в последующие пять лет. При этом данное сокращение не создаст бреши в обороне, так как Россия тоже обязуется соблюдать эти условия.

Американские аналитики не упускают из виду тот факт, что в затягивании оборонных поясов заинтересована и Москва. США и Россия находятся на первом и втором месте в мире по заболеваемости COVID-19, поэтому нынешний момент как нельзя лучше подходит, чтобы по крайней мере отсрочить начало ядерной гонки вооружений.