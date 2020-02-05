Ежегодная речь о национальном положении, с которой выступил президент США Дональд Трамп в Вашингтоне, подвела черту под его достижениями за четырёхлетний период. Экономика и внешний успех международных сделок — главное, на чём сконцентрировался американский лидер, выступая перед сенатом и палатой представителей конгресса. Не забыл он обойти вниманием и новые угрозы — такие, как новый коронавирус.

Речь Трампа была направлена на то, чтобы продемонстрировать: его администрация строит «процветающее и инклюзивное общество в мире — такое, где каждый гражданин может стать сопричастным к беспрецедентному успеху Америки и где каждое сообщество может принять участие в её необычайном росте». В начале выступления президент США заметил, что средний уровень безработицы во времена его администрации «ниже, чем при любой другой администрации за всю историю страны».

Если бы мы не обратили вспять неудачную экономическую политику предыдущей президентской администрации, мир не стал бы свидетелем большого экономического успеха Америки, — обратил внимание Трамп.

По словам хозяина Белого дома, уровень безработицы среди афроамериканцев, латиноамериканцев и американцев азиатского происхождения достиг самого низкого уровня в истории.

С момента моего избрания американские фондовые рынки выросли на 70%, добавив свыше $12 трлн к богатству нашей страны и превзойдя всё, что кто-либо считал возможным, — отметил Трамп.

По его словам, восстанавливая американское лидерство во всём мире, Белый дом отстаивает свободу в Западном полушарии. Так, Соединённые Штаты поддерживают стремление к «восстановлению демократии» в Венесуэле, Никарагуа и на Кубе.

Именно по этой причине моя администрация отменила провальную политику предыдущей администрации в отношении Кубы, — сказал глава Белого дома. — Мы поддерживаем надежду кубинцев, никарагуанцев и венесуэльцев на восстановление демократии.

Трамп заявил, что «диктатура Мадуро» будет сломлена. Он представил присутствующего в зале главу венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо, провозгласив его «настоящим и легитимным президентом Венесуэлы».

Хуан Гуайдо Juan Carlos Rojas/Global Look Press

Не смог обойти вниманием американский лидер и тему Ирана. Трамп отметил, что иранское руководство должно отказаться «от попыток получения ядерного оружия, прекратить распространение террора, смерти и разрушений, а также начать работать на благо собственного народа».

Из-за наших ​жёстких санкций иранская экономика серьёзно ослабла. Мы можем помочь им улучшить её за короткий промежуток времени, но, возможно, они слишком горды или слишком глупы, чтобы просить об этом, — объявил президент США.

Трамп подтвердил: США ищут способ положить конец американским кампаниям на Ближнем Востоке. И не только там. Работа иностранного контингента позволила, по словам президента, добиться прогресса на афганском направлении, и переговоры между американцами и движением «Талибан» (запрещено в РФ) продолжаются. Трамп заявил, что не собирается проливать кровь в Афганистане и делать из Америки «правоохранительные органы для других государств», в связи с этим американские войска должны покинуть территорию Исламской Республики.

Помимо этого, американский лидер попытался сыграть и на новых общественных страхах. Глава Белого дома пообещал предпринять «все необходимые шаги» для защиты сограждан от коронавируса. Вместе с этим Трамп выразил уверенность, что Америке удастся положить конец эпидемии СПИДа в стране. О запуске инициативы по борьбе с распространением в стране ВИЧ и детских онкологических заболеваний Трамп объявил в ходе своего предыдущего обращения к конгрессу.

Speaker Pelosi tears up President Trump's speech as the president ends his State of the Union address.



âIt was the courteous thing to do considering the alternative.â pic.twitter.com/CxJFYOtYtU — NBC Politics (@NBCPolitics) February 5, 2020

Нынешнее «послание» американского лидера не обошлось без демаршей со стороны палаты представителей, которую контролирует Демократическая партия. Когда американский лидер упомянул о том, что некоторые пытаются разрушить систему здравоохранения, ряд демократов начали выкрикивать «вы». Конгрессмены освистали и внезапное награждение консервативного радиоведущего Раша Лимбо президентской медалью Свободы, которое внезапно устроил Трамп. Заметным оказался и жест спикера палаты представителей Нэнси Пелоси, которая порвала текст президентской речи, когда тот заканчивал говорить. Несмотря на все видимые успехи президентства Трампа, обстановка в Вашингтоне для него остаётся крайне враждебной.