Речь Трампа была направлена на то, чтобы продемонстрировать: его администрация строит «процветающее и инклюзивное общество в мире — такое, где каждый гражданин может стать сопричастным к беспрецедентному успеху Америки и где каждое сообщество может принять участие в её необычайном росте». В начале выступления президент США заметил, что средний уровень безработицы во времена его администрации «ниже, чем при любой другой администрации за всю историю страны».

По словам хозяина Белого дома, уровень безработицы среди афроамериканцев, латиноамериканцев и американцев азиатского происхождения достиг самого низкого уровня в истории.

По его словам, восстанавливая американское лидерство во всём мире, Белый дом отстаивает свободу в Западном полушарии. Так, Соединённые Штаты поддерживают стремление к «восстановлению демократии» в Венесуэле, Никарагуа и на Кубе.

Трамп заявил, что «диктатура Мадуро» будет сломлена. Он представил присутствующего в зале главу венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо, провозгласив его «настоящим и легитимным президентом Венесуэлы».

Не смог обойти вниманием американский лидер и тему Ирана. Трамп отметил, что иранское руководство должно отказаться «от попыток получения ядерного оружия, прекратить распространение террора, смерти и разрушений, а также начать работать на благо собственного народа».

Трамп подтвердил: США ищут способ положить конец американским кампаниям на Ближнем Востоке. И не только там. Работа иностранного контингента позволила, по словам президента, добиться прогресса на афганском направлении, и переговоры между американцами и движением «Талибан» (запрещено в РФ) продолжаются. Трамп заявил, что не собирается проливать кровь в Афганистане и делать из Америки «правоохранительные органы для других государств», в связи с этим американские войска должны покинуть территорию Исламской Республики.

Помимо этого, американский лидер попытался сыграть и на новых общественных страхах. Глава Белого дома пообещал предпринять «все необходимые шаги» для защиты сограждан от коронавируса. Вместе с этим Трамп выразил уверенность, что Америке удастся положить конец эпидемии СПИДа в стране. О запуске инициативы по борьбе с распространением в стране ВИЧ и детских онкологических заболеваний Трамп объявил в ходе своего предыдущего обращения к конгрессу.