Контрразведка США заявила о попытках РФ повлиять на президентские выборы

https://static.news.ru/photo/b0e678b4-d8e4-11ea-bfcb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lev Radin/Global Look Press

Директор Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина заявил, что Россия, Иран и Китай предпринимают попытки повлиять на исход президентской гонки.

По его данным, Пекин делает всё, чтобы действующий президент Дональд Трамп потерял все голоса. Сейчас КНР «расширяет усилия по оказанию влияния перед ноябрем 2020 года». А российская сторона пытается очернить бывшего вице-президента Соединённых Штатов и наиболее вероятного кандидата от Демократической партии на президентских выборах Джо Байдена.

59-е выборы президента США намечены на 3 ноября 2020 года. Действующий глава США Дональд Трамп и Байден ведут активную полемику, часто выходя за рамки приличий. Действующий глава Белого дома обвиняет своего потенциального соперника в коррумпированности и некомпетентности, тот в ответ вспоминает о сомнительных политических решениях Трампа, передаёт «Интерфакс».

Большинство американцев уже определились с выбором: 40% избирателей готовы отдать свой голос за Трампа, 51% — за Байдена. Опрос общественного мнения был проведён c 9 по 12 июля среди 900 жителей США. Опрос общественного мнения в США показал, что 13% избирателей ещё не решили, сторонника какой партии они поддержат на выборах президента страны.

Как писал NEWS.ru, накануне голосования 2016 года многие американские СМИ и эксперты подозревали Трампа в связях с Россией, но за четыре года президентства политик не только сохранил санкции в отношении РФ, но и ужесточил. США также начали торговые войны с Китаем и Евросоюзом, отменили ядерную сделку с Ираном.