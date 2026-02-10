Конгрессвумен ответила, когда состоится встреча политиков из РФ и США

Конгрессвумен ответила, когда состоится встреча политиков из РФ и США Конгрессвумен Луна: встреча политиков из РФ и США пройдет после одобрения виз

Встреча российских депутатов с американскими политиками состоится после того, как будут одобрены визы, рассказала РИА Новости конгрессвумен Анна Паулина Луна. Законодатель подчеркнула, что место и порядок встречи уже определены.

Мы ждем авторизации виз со стороны государственного департамента. Да, я думаю, у нас есть основное представление, — рассказала Луна.

Конгрессвумен объяснила, что в целях безопасности не может перечислить подробности встречи. По ее словам, визит с большой вероятностью должен состояться.

Ранее Луна заявила, что Соединенным Штатам следует вести открытый диалог о мире и торговле с Россией, а не провоцировать военное противостояние. Она подчеркнула, что Вашингтону следует отказаться от неоконсервативной программы конфронтации с Москвой.