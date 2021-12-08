Конгрессмены США призвали Россию вывести войска из Молдавии

Члены Палаты представителей конгресса США Дэвид Прайс и Август Пфлюгер подготовили и внесли на рассмотрение резолюцию, в которой призывают Россию вывести свои войска с «международно-признанной территории Молдавии». В документе также говорится о поддержке Вашингтоном независимости республики, сообщает RT.

Речь в резолюции идёт о Приднестровье. По мнению её авторов, присутствие в регионе российского военного контингента, техники и боеприпасов является оккупацией территории Молдавии и нарушением территориального суверенитета республики.

Конгрессмены подчеркнули, что США поддерживают «нерушимость границ» Молдавии и её независимость, и связи с этим призвали Россию вывести войска с территории страны.

Ранее сообщалось, что президент Молдавии Майя Санду предложила обсудить с Россией проблему урегулирования конфликта в Приднестровье. По её мнению, именно неразрешённый конфликт является основной причиной нестабильности. Санду также решила попросить Москву помочь избавиться от боеприпасов из Приднестровья.

В настоящее время в Приднестровье размещены оперативная группа российских войск (ОГРВ). Основные её задачи — осуществление миротворческой миссии и охрана складов с боеприпасами.

Около 60% жителей Приднестровья составляют русские и украинцы. Регион добивался выхода из состава Молдавии ещё во время СССР, поскольку граждане опасались присоединения республики к Румынии на волне национализма. С 1992 года, после силовой попытки властей Молдавии решить проблему, Приднестровье де-факто является неподконтрольной Кишинёву территорией.