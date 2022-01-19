Конгрессмены США призвали к срочным санкциям против России

Ряд американских сенаторов после визита на Украину призвали власти своей страны незамедлительно ввести санкции против РФ. Они рассматривают данную меру в качестве сдерживающей от гипотетической эскалации ситуации вокруг Украины. Об этом пишет РИА Новости.

Делегация Конгресса США побывала на Украине, после чего проинформировала американского президента Джо Байдена об итогах поездки. Делегация состояла из представителей обеих партий, при этом участники поездки подчеркнули, что стороны выступают с принципиально единых позиций.

Я думаю, что на данном этапе посыл громок и ясен. США выступают как один вместе со свободолюбивым народом Украины и не хотят возвращения — об этом, безусловно, мечтает Владимир Путин — к тому, чтобы Украина вновь стала частью Российской империи, — заявил сенатор Роджер Уикер.

Во время выступления на брифинге для прессы некоторые сенаторы-республиканцы призвали не ограничиваться угрозой санкций для России в случае вторжения на Украину, а ввести их превентивно в качестве средства сдерживания.

После того как они начнут вторжение на Украину, всё будет кончено, жизни будут потеряны. Санкции и действия нужны сейчас, — сказала сенатор Джони Эрнст.

Она отметила, что в настоящее время на Украине находятся порядка 10–15 тысяч американцев, и призвала власти США помнить об «уроках» Афганистана.