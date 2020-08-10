Конгрессмены США поддержали подозрения Трампа относительно TikTok

https://static.news.ru/photo/627915ac-db18-11ea-b5a2-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Kevin Dietsch/Consolidated News Photos/Global Look Press

Американские законодатели полагают, что соцсеть TikTok собирает личную информацию о жителях США и намерены воспрепятствовать данной деятельности. Об этом заявил глава Минфина США Стивен Мнучин.

Совершенно очевидно, что и республиканцы, и демократы в Конгрессе на 100% согласны с тем, что нельзя иметь приложение, которое собирает личные данные американцев в таком масштабе, — сказал он в интервью телекомпании CNBC.

Министр отметил, что конгрессмены согласны с позицией президент страны Дональда Трампа о том, что для продолжения работы TikTok на территории США соцсеть должна быть приобретена одной из американских компаний. Если это не произойдёт в установленные главой государства сроки, приложение будет заблокировано.

Как ранее писал NEWS.ru, Трамп подписал указы, запрещающие «иметь дела» с китайскими компаниями ByteDance и Tencent, владеющими соцсетью TikTok и мессенджером WeChat. В Администрации США считают, что с их помощью Компартия КНР может получить доступ к личным данным американцев, а также использовать в шпионских целях информацию, полученную при отслеживании перемещения китайцев в Америке.