https://static.news.ru/photo/a6a759c6-bdd9-11e9-afee-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Лидер демократов в Палате представителей Конгресса США Стени Хойер поддержал участников несанкционированных митингов в Москве, выступивших с требованием допустить до выборов в МГД независимых кандидатов от оппозиции. Об этом он написал в своем Facebook, выразив солидарность стремлению «восстановить демократию через свободные и честные выборы».

Судя по всему, Соединенные Штаты уже не стесняются своей риторики и практически в открытую заявляют о своей симпатии, а возможно, и причастности к массовым протестным акциям в российской столице. Аналогичного мнения придерживается политолог Юрий Самонкин.

По его мнению, главная цель так называемых несистемщиков – пробудить антироссийские настроение в горожанах. Кроме того, эксперт акцентировал внимание на том, что уже сейчас в Государственной думе и Совете Федерации активно обсуждают ужесточение законодательства в отношении народных собраний.

Ранее в прессе появилась информация о том, что МИД России направил официальное обращение к Германии и США из-за вмешательства их представителей, в частности, журналистов иноСМИ, во внутренние дела РФ. Официальный представитель ведомства Мария Захарова рассказала, как на американское посольство опубликовало точный маршрут так называемой «прогулки» по Москве для участников незаконной акции протеста. По ее словам, основной месседж этого сообщения – призвать людей принять участие в несогласованном мероприятии.

Кроме того, стало известно, что на митинге-концерте 10 августа задержали юридического консультанта из Соединенных Штатов Татьяну Бренник. Она давала советы на тему того, как избежать задержания.

Как сообщало ГУ МВД по столице, в акции в минувшую субботу приняли участие от 15 до 20 тысяч человек, среди которых были приезжие из других регионов и из-за рубежа.