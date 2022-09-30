Конгресс США признал провал санкций Tne National Interest: Конгресс США признал, что санкции Запада не навредили России

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Конгресс США признал провал антироссийских санкций, которые не изменили политику России и не навредили экономике страны, пишет The National Interest. По данным издания, к такому выводу пришли конгрессмены, представители Минфина и Госдепартамента США на специальных слушаниях.

Проблема с санкциями заключается в том, что они не применялись либо применялись недостаточно тщательно, слишком много стран за пределами США и Европы избегали введения санкций против Москвы, тем самым позволяя российской экономике, по сути, остаться на плаву. <...> Другая проблема заключается в том, что до сих пор, похоже, нет согласия относительно того, какими именно должны быть цели санкций, — рассказывает издание.

Отмечается, что на слушаниях не обсуждался главный вопрос о причинах провала санкционной антироссийской политики. В частности, сенатор-республиканец Митт Ромни заметил, что ни этот аспект, ни возможные последствия санкций против России для мирового рынка не рассматривались должным образом.

28 сентября Еврокомиссия предложила ввести новый пакет ограничений в отношении России. Он, в частности, предусматривает установление потолка цен на российскую нефть. Кроме того, ЕК предлагает запретить импорт продуктов из России, лишив ее таким образом доходов на сумму €7 млрд. Также могут быть введены санкции в отношении лиц, которые будут обходить уже действующие в отношении РФ меры.

Наряду с этим в ЕК считают необходимым ввести запрет для граждан ЕС входить в состав органов управления российских госкомпаний и расширить перечень запрещенных к поставке в РФ товаров в сфере авиа- и электронных компонентов, а также химических веществ.