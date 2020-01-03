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Американскому Конгрессу не сообщили заранее о нанесении ракетного удара, в результате которого погиб командующий спецподразделением «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) генерал Касем Сулеймани, заявил глава комитета по иностранным делам Палаты представителей Элиот Энгел.

По его словам, проведение такой серьёзной операции без обсуждения с Конгрессом вызывает вопросы с юридической точки зрения и является ударом по его полномочиям.

Закон требует уведомления для того, чтобы президент не мог втянуть Соединённые Штаты в необдуманные войны, — подчеркнул он.

Энгел также заявил о необходимости получить объяснения от администрации американского лидера по поводу произошедшего и о том, как они намерены бороться с последствиями такого шага, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, ранее верховный иранский лидер Али Хаменеи пообещал жёстко отомстить за смерть Касема Сулеймани. Он также объявил в стране траур, который продлится в течение трёх дней.