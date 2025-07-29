Компанию Meta уличили в распространении порно среди несовершеннолетних

Компания Strike 3 Holdings заявила, что компания Meta (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) на протяжении нескольких лет загружала и раздавала их лицензионные порнографические фильмы через сеть BitTorrent для обучения искусственного интеллекта, передает Ars Technica. По данным истцов, это происходило минимум с 2018 года.

В иске утверждается, что Meta использовала сотни IP-адресов. Часть из них была напрямую зарегистрирована на компанию, другие маскировались через сторонние дата-центры или подключение из домов сотрудников.

Истцы считают, что компания нарушила авторские права и могла нанести вред бизнесу Strike 3, распространяя платный контент бесплатно и без возрастных ограничений. Также отмечается, что видео могли использоваться для обучения ИИ, так как в них есть уникальная мимика и естественные сцены.

Ранее генеральный директор OpenAI Сэм Альтман заявил, что человечество стоит на пороге волны мошенничества, связанной с развитием ИИ. Уже сейчас технологии позволяют точно копировать голоса, а скоро появятся фальшивые видеозвонки, неотличимые от настоящих. Альтман выразил тревогу из-за того, что банки до сих пор используют голосовую аутентификацию. Он предупредил: ИИ уже обошел почти все методы защиты, кроме паролей.