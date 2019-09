Режиссёр предупредил политиков, что если им всё равно на происходящее в стране, то проблемы Южного Судана в конечном счёте окажутся «на их пороге».

Actor George Clooney has called for action against entities that have profited from South Sudan's violent instability, warning policy makers that "if you don't care" what happens in South Sudan, its problems "will end up on your doorstep." https://t.co/DXJJn9MonZ