https://static.news.ru/photo/afb87296-db8b-11e9-9262-fa163e074e61_660.jpg Джордж Клуни Фото: Famous/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американский актёр и продюсер Джордж Клуни призвал к действиям против транснациональных корпораций, западных магнатов и брокеров, получивших выгоду от насильственной нестабильности в Южном Судане.

Режиссёр предупредил политиков, что если им всё равно на происходящее в стране, то проблемы Южного Судана в конечном счёте окажутся «на их пороге».

Глобальное потепление расширяет пустыню, насилие уводит людей с земли — и они миллионами уезжают, — заявил активист журналистке CNN Ниме Эльбагир.

Actor George Clooney has called for action against entities that have profited from South Sudan's violent instability, warning policy makers that "if you don't care" what happens in South Sudan, its problems "will end up on your doorstep." https://t.co/DXJJn9MonZ — CNN (@CNN) September 20, 2019

Клуни рассчитывает, что администрация президента США Дональда Трампа рассмотрит возможность введения санкций.

Я не в восторге от того, где сейчас находится наше правительство, но я бы сказал, что у меня есть вера в некоторых людей и институты, — отметил актёр.

С 2013 года в Южном Судане продолжается конфликт между представителями народности динка и племени нуэр.

В апреле 2019 года американский лидер Дональд Трамп на год продлил санкции по Южному Судану, которые были введены весной 2014 года против участников гражданской войны в африканском государстве, писал News.ru.