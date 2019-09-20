Джордж Клуни Джордж Клуни Фото: Famous/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американский актёр и продюсер Джордж Клуни призвал к действиям против транснациональных корпораций, западных магнатов и брокеров, получивших выгоду от насильственной нестабильности в Южном Судане.

Режиссёр предупредил политиков, что если им всё равно на происходящее в стране, то проблемы Южного Судана в конечном счёте окажутся «на их пороге».

Глобальное потепление расширяет пустыню, насилие уводит людей с земли — и они миллионами уезжают, — заявил активист журналистке CNN Ниме Эльбагир.

Клуни рассчитывает, что администрация президента США Дональда Трампа рассмотрит возможность введения санкций. 

Я не в восторге от того, где сейчас находится наше правительство, но я бы сказал, что у меня есть вера в некоторых людей и институты, — отметил актёр.

С 2013 года в Южном Судане продолжается конфликт между представителями народности динка и племени нуэр.

В апреле 2019 года американский лидер Дональд Трамп на год продлил санкции по Южному Судану, которые были введены весной 2014 года против участников гражданской войны в африканском государстве, писал News.ru.

 

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