«Кладбище танков»: в США подсчитали потери Abrams на Украине NI: Украина превратилась в кладбище для танков Abrams

Фото: Armin Weigel/dpa/Global Look Press

Растущие потери танков M1 Abrams на Украине показали, что они ничем не лучше других боевых машин, написал обозреватель американского журнала National Interest Петер Сучиу. Он подчеркнул, что страна стала кладбищем боевой техники.

Менее чем за неделю Украина потеряла в боях три американских основных боевых танка M1 Abrams <...> Украина стала кладбищем танков, и три M1 Abrams — это лишь новые трупы на нем, что бы ни говорили о них американские военные, — отметил журналист.

Американские официальные лица много распространялись о решающей роли Abrams на поле боя, однако машины не оправдали ожиданий, резюмировал он. Как заметил Сучиу, украинцы слишком привыкли к советской технике, из-за чего не могут быстро освоить западные танки.

Ранее российские военнослужащие из новосибирской бригады спецназа уничтожили под Авдеевкой третий по счету американский танк Abrams. Технику поразил военный из Новосибирска со званием Героя России.

До этого военный корреспондент Чингис Дамбиев опубликовал в своем Telegram-канале видео уничтожения третьего танка Abrams. Кадры были сняты в районе населенного пункта Бердычи на Авдеевском направлении. Журналист уточнил, что американскую технику разбил расчет противотанкового ракетного комплекса 24-й отдельной гвардейской бригады специального назначения ВС России.