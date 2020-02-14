Китаянка получила полгода тюрьмы после того, как попыталась проникнуть в резиденцию Трампа. Срок ей дали за сопротивление при задержании, в проникновении признали невиновной.
Кроме этого, 56-летней Цзин Лью запретили приближаться меньше, чем на милю, к Мар-а-Лаго,
Ранее NEWS.ru сообщал, что два человека попытались проникнуть на внедорожнике на территорию загородной резиденции президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде. Обоих фигурантов инцидента задержала полиция.
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