https://static.news.ru/photo/8634fb98-4f70-11ea-840e-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: White House/ via Globallookpress.com

Китаянка получила полгода тюрьмы после того, как попыталась проникнуть в резиденцию Трампа. Срок ей дали за сопротивление при задержании, в проникновении признали невиновной.

Кроме этого, 56-летней Цзин Лью запретили приближаться меньше, чем на милю, к Мар-а-Лаго, сообщает Palm Beach Post. Издание напоминает, что это уже вторая китаянка, которая пытается прорваться к американскому президенту. Первая получила за попытку проникновения и ложные показания восемь месяцев тюрьмы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что два человека попытались проникнуть на внедорожнике на территорию загородной резиденции президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде. Обоих фигурантов инцидента задержала полиция.