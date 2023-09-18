Кирби заявил об отсутствии информации о встречах с делегатами России в ООН

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Джон Кирби

Координатор стратегических коммуникаций в Совбезе США Джон Кирби заявил, что ему неизвестно, намечены ли какие-либо встречи американских делегатов с представителями России на полях недели высокого уровня сессии Генассамблеи ООН, сообщает РИА Новости. Так он ответил на вопрос о том, планируются ли двусторонние встречи представителей Вашингтона с представителями Москвы.

Неделя высокого уровня сессии Генассамблеи ООН проходит в Нью-Йорке с 18 по 26 сентября.

Президент России Владимир Путин ранее утвердил состав делегации страны на 78-й сессии Генассамблеи ООН. Согласно распоряжению, ее возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров. В состав делегации также вошли замглавы МИД России Сергей Вершинин, председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин, постпред России при ООН Василий Небензя и глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Соединенные Штаты Америки должны выдать визы членам российской делегации и журналистам для участия в 78-й сессии Генассамблеи ООН. Он отметил, что Москва вела плотный диалог с Вашингтоном по этому вопросу и признаков срыва не было. При этом подчеркнул, что Россия готова к любому развитию событий.