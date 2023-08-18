Путин утвердил состав делегации на 78-й сессии Генассамблеи ООН Сергей Лавров возглавит делегацию России на 78-й сессии Генассамблеи ООН

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Владимир Путин

Президент России Владимир Путин утвердил состав делегации на 78-й сессии Генассамблеи ООН. Согласно распоряжению, опубликованному на портале нормативно-правовых актов, ее возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров.

Утвердить следующий состав делегации Российской Федерации для участия в работе 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН: Лавров С.В. — министр иностранных дел РФ, постоянный член Совета Безопасности РФ (глава делегации), — сказано в документе.

В состав делегации также вошли замглавы МИД России Сергей Вершинин, председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин, постпред России при ООН Василий Небензя и глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий.

Генассамблея ООН будет проходить в Нью-Йорке в сентябре. Сам Путин не планирует участвовать в мероприятии, о чем сообщал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Российский лидер выступал на Генассамблеях ООН в 2000, 2003, 2005 и 2015 годах. В последующие годы делегации возглавлял Лавров.

Ранее представитель главы Генассамблеи ООН Полина Кубияк высказалась о решении Международного уголовного суда (МУС) относительно выдачи ордера на арест российского лидера. По ее словам, этот шаг не влияет на статус РФ в организации. Более того, председатель Генассамблеи Чаба Кереши готов провести встречу с Путиным.