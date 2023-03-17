В ООН заявили, что решение МУС не имеет отношения к работе Генассамблеи Председатель Генеральной Ассамблеи ООН готов встречаться Путиным, несмотря на ордер МУС

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Генассамблея ООН

Председатель Генассамблеи ООН Чаба Короши готов встречаться с президентом РФ Владимиром Путиным, если тот этого захочет, заявила на брифинге представитель председателя Генассамблеи ООН Полина Кубияк, передает ТАСС. По ее словам, решение Международного уголовного суда (МУС) относительно выдачи ордера на арест российского лидера не влияет на статус России в организации.

Председатель Генеральной Ассамблеи ООН Чаба Кёрёши представляет все страны Генеральной Ассамблеи. Председатель Генассамблеи ООН готов встречаться с президентом Путиным, если он этого захочет, — сказала она.

17 марта МУС выдал ордер на арест Путина. Кроме того, аналогичное решение было принято в отношении уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В МУС заявили, что основанием для возбуждения дела послужили сведения о «перемещении детей с Украины в Россию».

Глава конституционного комитета Совфеда РФ Андрей Клишас заявил, что России нужно немедленно выдать ордер на арест всех судей Международного уголовного суда. Он подчеркнул, что юрисдикцию МУС не признают не только в России, но и некоторые государства — члены СБ ООН. По мнению Клишаса, необходимо ликвидировать саму эту судебную инстанцию.