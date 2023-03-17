«Надо арестовать всех судей МУС»: Клишас об ордере на арест Путина Клишас призвал выдать ордер на арест всех судей МУС в ответ на ордер об аресте Путина

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Андрей Клишас

России нужно немедленно выдать ордер на арест всех судей Международного уголовного суда (МУС), заявил глава конституционного комитета Совфеда РФ Андрей Клишас в Telegram. Он подчеркнул, что юрисдикцию МУС не признают не только в России, но и некоторые государства — члены СБ ООН. По мнению Клишаса, необходимо ликвидировать саму эту судебную инстанцию.

Ордер МУС не имеет никаких правовых оснований и последствий. Сейчас юрисдикцию МУС не признают не только Россия, но и ряд государств, членов СБ ООН. Приняв столь абсурдное решение, МУС встал на путь самоликвидации. России нужно немедленно выдать ордер на арест всех «судей» МУС, — считает Клишас.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. Ордер также был выдан на имя уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В МУС заявили, что основанием для возбуждения дела послужили сведения о «перемещении детей из Украины в Россию».

Представитель МИД РФ Мария Захарова также отметила, что решения Международного уголовного суда (МУС) для России не имеют никакого значения.