«Не имеет значения»: Захарова об ордере МУС на арест Путина Захарова: решения МУС для нашей страны не имеют никакого значения

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мария Захарова

Решения Международного уголовного суда (МУС) для России не имеют никакого значения, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале. Так она отреагировала на выдачу МУС ордера на арест президента России Владимира Путина.

Решения Международного уголовного суда для нашей страны не имеют никакого значения, в том числе с правовой точки зрения. Россия не является участником Римского статута Международного уголовного суда и обязательств по нему не несет. С данным органом Россия не сотрудничает, а возможные «рецепты» на арест, исходящие из Международного суда, будут для нас юридически ничтожными, — написала она.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. Ордер также был выдан на имя уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В МУС заявили, что основанием для возбуждения дела послужили сведения о «перемещении детей из Украины в Россию».

Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее сообщил, что Россия не признает юрисдикцию Международного уголовного суда в Гааге. Так он прокомментировал сообщения о том, что против РФ могут открыть два дела по обвинениям в «похищении детей и атаках по гражданским объектам».