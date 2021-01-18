Капитолий США заблокирован из-за угрозы безопасности

https://static.news.ru/photo/e08ab0e2-59a6-11eb-9aa2-fa163e074e61_660.jpg Фото: ImageSPACE /MediaPunch/Global Look Press

Часть сотрудников парламентского комплекса на Капитолийском холме в Вашингтоне были срочно эвакуированы из-за задымления. По последним данным полиции, пожара на территории Конгресса США зафиксировано не было.

Часть парламентского комплекса на Капитолии эвакуирована, виднеются клубы дыма, — сообщил корреспондент NBC News Фрэнк Торпчто.

Позже он процитировал информацию от полиции, что на территории Капитолия пожара не зафиксировано, а эвакуация была вызвана возгоранием, случившимся неподалёку, в лагере для бездомных.

NEW: The West Front of the Capitol has just been evacuated. Weâve been moved, staff were sent this notice:



All buildings within the Capitol Complex: External security threat, no entry or exit is permitted, stay away from exterior windows, doors. If outside, seek cover. USCP — Frank Thorp V (@frankthorp) January 18, 2021

По данным агентства Reuters, все входы и выходы в здании Конгресса были заблокированы «из-за внешней угрозы безопасности».

U.S. Capitol on lockdown, no entry or exit due to external security threat - @Reuters witness pic.twitter.com/ph0bhaqd97 — Reuters (@Reuters) January 18, 2021

Как писал NEWS.ru, 6 января, когда в конгрессе должны были утвердить победу Джо Байдена на выборах президента, сторонники действующего главы государства Дональда Трампа, который не признаёт итоги голосования, пытались этому помешать. Порядка трёхсот человек прорвались к зданию Капитолия, а затем проникли внутрь, где учинили погром. Несколько человек погибли.

Это стало причиной для второй за время президентства Трампа процедуры импичмента, которую инициировали в конгрессе. Политика заподозрили в подстрекательстве к мятежу.