Капитолий США заблокирован из-за угрозы безопасности

Часть сотрудников парламентского комплекса на Капитолийском холме в Вашингтоне были срочно эвакуированы из-за задымления. По последним данным полиции, пожара на территории Конгресса США зафиксировано не было.
Часть парламентского комплекса на Капитолии эвакуирована, виднеются клубы дыма, — сообщил корреспондент NBC News Фрэнк Торпчто.
Позже он процитировал информацию от полиции, что на территории Капитолия пожара не зафиксировано, а эвакуация была вызвана возгоранием, случившимся неподалёку, в лагере для бездомных.
NEW: The West Front of the Capitol has just been evacuated. Weâve been moved, staff were sent this notice:
All buildings within the Capitol Complex: External security threat, no entry or exit is permitted, stay away from exterior windows, doors. If outside, seek cover. USCP
Как писал NEWS.ru, 6 января, когда в конгрессе должны были утвердить победу Джо Байдена на выборах президента, сторонники действующего главы государства Дональда Трампа, который не признаёт итоги голосования, пытались этому помешать. Порядка трёхсот человек прорвались к зданию Капитолия, а затем проникли внутрь, где учинили погром. Несколько человек погибли.
Это стало причиной для второй за время президентства Трампа процедуры импичмента, которую инициировали в конгрессе. Политика заподозрили в подстрекательстве к мятежу.