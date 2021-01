Капитолий США заблокирован из-за угрозы безопасности

Позже он процитировал информацию от полиции, что на территории Капитолия пожара не зафиксировано, а эвакуация была вызвана возгоранием, случившимся неподалёку, в лагере для бездомных.

NEW: The West Front of the Capitol has just been evacuated. We’ve been moved, staff were sent this notice:



All buildings within the Capitol Complex: External security threat, no entry or exit is permitted, stay away from exterior windows, doors. If outside, seek cover. USCP