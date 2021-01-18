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Капитолий США заблокирован из-за угрозы безопасности

18:43, 18 января 2021 26
Фото: ImageSPACE /MediaPunch/Global Look Press

Часть сотрудников парламентского комплекса на Капитолийском холме в Вашингтоне были срочно эвакуированы из-за задымления. По последним данным полиции, пожара на территории Конгресса США зафиксировано не было.

Часть парламентского комплекса на Капитолии эвакуирована, виднеются клубы дыма, — сообщил корреспондент NBC News Фрэнк Торпчто.

Позже он процитировал информацию от полиции, что на территории Капитолия пожара не зафиксировано, а эвакуация была вызвана возгоранием, случившимся неподалёку, в лагере для бездомных.

По данным агентства Reuters, все входы и выходы в здании Конгресса были заблокированы «из-за внешней угрозы безопасности».

Как писал NEWS.ru, 6 января, когда в конгрессе должны были утвердить победу Джо Байдена на выборах президента, сторонники действующего главы государства Дональда Трампа, который не признаёт итоги голосования, пытались этому помешать. Порядка трёхсот человек прорвались к зданию Капитолия, а затем проникли внутрь, где учинили погром. Несколько человек погибли.

Это стало причиной для второй за время президентства Трампа процедуры импичмента, которую инициировали в конгрессе. Политика заподозрили в подстрекательстве к мятежу.

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