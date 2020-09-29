Кандидатуру Джо Байдена выдвинули на Нобелевскую премию мира

https://static.news.ru/photo/724ed68a-02b7-11eb-9348-fa163e074e61_660.jpg Фото: Adam Schultz/Keystone Press Agency

Член Лейбористской партии Великобритании Крис Брайант выдвинул кандидата на пост президента Соединённых Штатов Джо Байдена на Нобелевскую премию мира.

Свою инициативу накануне президентских дебатов Байдена и Трампа в США Брайант объяснил тем, что кандидат в президенты США является противником насильственных действий и предпочитает мирный диалог, передаёт Evening Standart.

Когда другие прибегали к насильственным решениям, он (Байден — NEWS.ru) утверждал, что лучшая сила — это аргументация. Потому что оружие может остановить сердце, но правильные слова могут изменить многие сердца, а многие сердца могут изменить мир, — заявил Брайант.

Выборы президента США состоятся 3 ноября 2020 года. Ключевыми кандидатами являются действующий американский лидер Дональд Трамп и его оппонент от Демократической партии Джо Байден.

29 сентября состоится первый раунд дебатов между Байденом и Трампом.

Как писал NEWS.ru ранее, президент США Дональд Трамп может получить Нобелевскую премию мира. Его кандидатуру выдвинула группа австралийских профессоров права.