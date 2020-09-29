Кандидатуру Джо Байдена выдвинули на Нобелевскую премию мира

Член Лейбористской партии Великобритании Крис Брайант выдвинул кандидата на пост президента Соединённых Штатов Джо Байдена на Нобелевскую премию мира.
Свою инициативу накануне президентских дебатов Байдена и Трампа в США Брайант объяснил тем, что кандидат в президенты США является противником насильственных действий и предпочитает мирный диалог,
Когда другие прибегали к насильственным решениям, он (Байден — NEWS.ru) утверждал, что лучшая сила — это аргументация. Потому что оружие может остановить сердце, но правильные слова могут изменить многие сердца, а многие сердца могут изменить мир, — заявил Брайант.
Выборы президента США состоятся 3 ноября 2020 года. Ключевыми кандидатами являются действующий американский лидер Дональд Трамп и его оппонент от Демократической партии Джо Байден.
29 сентября состоится первый раунд дебатов между Байденом и Трампом.
Как писал NEWS.ru ранее, президент США Дональд Трамп может получить Нобелевскую премию мира. Его кандидатуру выдвинула группа австралийских профессоров права.
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