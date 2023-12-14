Кандидат в президенты США призвал пообещать РФ нейтральный статус Украины Рамасвами: разрешить конфликт на Украине способна дипломатия

Претендент на пост президента США бизнесмен Вивек Рамасвами заявил, что Вашингтон должен пообещать Москве, что Киев не примут в НАТО. Разрешение украинского конфликта заключается не в передаче очередной военной помощи, а в дипломатии, отметил он, выступая на встрече с избирателями, организованной телеканалом CNN.

Я не думаю, что решение в отправке очередных денег, решение — в дипломатии, — сказал Рамасвами.

Политик подчеркнул, что считает закономерными сомнения тех, кто не понимает, чего США смогут добиться отправкой очередных $60 млрд, чего они не добились предыдущими средствами. Такая помощь только приближает третью мировую войну, поскольку еще больше толкает Россию в руки Китая, уверен Рамасвами.

Я предложил бы разумную сделку, которая предусматривала бы сохранение суверенитета Украины, да, с некоторыми уступками территорий, восточных регионов <...>, также [надо дать] твердое обязательство, что НАТО не примет Украину в альянс, — заявил политик.

Он добавил, что Вашингтону следует придерживаться обещания о нерасширении НАТО. При этом Москва должна будет отказаться от союза с Пекином, добавил он.

Ранее Вивек Рамасвами, выступая на предвыборном мероприятии в штате Нью-Гэмпшир, заявил, что Россия превосходит США по гиперзвуковым ракетам и ядерному оружию. По его словам, союз России и Китая может создать серьезную угрозу для Вашингтона, а финансирование Украины может лишь усугубить ситуацию.