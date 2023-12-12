Рамасвами рассказал, в чем Россия превосходит США Кандидат в президенты США Рамасвами заявил о превосходстве РФ в ядерном оружии

Фото: Rod Lamkey - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Вивек Рамасвами

Россия превосходит США по гиперзвуковым ракетам и ядерному оружию, заявил кандидат в президенты США Вивек Рамасвами, выступая на предвыборном мероприятии в штате Нью-Гэмпшир. По его словам, которые приводятся на странице политика в соцсети Twitter (X), союз России и Китая может создать серьезную угрозу для Вашингтона. Финансирование Украины может лишь усугубить ситуацию, считает он.

У России ядерное оружие и гиперзвуковые ракеты лучше, чем у нас, — заявил Рамасвами.

Кандидат в президенты США подчеркивает, что поддержка Украины со стороны США делает альянс России и КНР только крепче. При этом выделение финансовых пакетов и отправка вооружений Киеву бессмысленны, так как они не приносят никаких результатов, считает он. Рамасвами напомнил, что за последние месяцы Вооруженным силам Украины так и не удалось добиться каких-либо успехов в рамках контрнаступления.

Рамасвами неоднократно выступал против оказания помощи Украине в ходе предвыборных мероприятий. Ранее он заявил, что правительству страны следует отказаться от этой идеи из-за «антидемократических убеждений» Киева. По мнению кандидата, Украина не заслуживает поддержки из-за укрывательства нацистских преступников.