Кандидат в госсекретари США осудил «попытки заставить замолчать» Навального

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Кандидат на пост главы Госдепа США Энтони Блинкен в ходе своего выступления в Сенате США 19 января заявил, что осуждает арест блогера Алексея Навального.

Он отметил, что для Москвы должны быть «устойчивые последствия» за случившиеся события.

Попытки заглушить этот голос, заглушая Навального, — это то, что мы осуждаем, — цитирует его РИА Новости.

Сенаторы задали ему вопросы о будущем курсе команды Байдена и уточнили, согласен ли он, что Россия должна понести наказание за свои действия. Блинкен заявил, что давно говорил о необходимости ввести антироссийские санкции. У политики Москвы, которую он считает вызовом для новой администрации, «должна быть цена и устойчивые последствия».

Ранее NEWS.ru писал, что кандидат в госсекретари также назвал Китай наибольшим вызовом на фоне других, а также выразил готовность обсудить с Ираном ядерную сделку, если Тегеран согласится. В любом случае у него необходимо отнять возможность создавать ядерное оружие.

Также он заявил, что США сокращать программу ПРО в переговорах с РФ не собираются, но готовы вернуться к обсуждению СНВ-3. Правда, после инаугурации Байдена Штатам придётся решать вопрос очень быстро, потому что договор истекает через 16 дней.