Кандидат на пост госсекретаря США заявил о готовности Байдена продлить ДСНВ

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Энтони Блинкен, выдвинутый избранным президентом Джо Байденом на пост главы Госдепа США, заявил, что новый лидер страны намерен продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). При этом он не уточнил, на какой срок Вашингтон рассчитывает пролонгировать соглашение.

Думаю, что мы будем добиваться продления срока действия договора. Мы займёмся этим вопросом практически сразу же после того, как Джозеф Байден займёт пост президента, поскольку срок действия договора истекает примерно через 16 дней. Могу заверить, что мы очень быстро приступим к обсуждению этого вопроса, и могу лишь сказать, что на данный момент мы будем добиваться продления срока действия договора, — цитирует Блинкена ТАСС.

При этом он отметил, что Вашингтон вряд ли пойдёт на то, чтобы согласовать новые ограничения в рамках этого соглашения, затрагивающие средства противоракетной обороны США.

Трудно представить себе обстоятельства, при которых мы бы пошли на это, — ответил он на соответствующий вопрос журналистов.

Он подчеркнул, что новая администрация США ещё не пришла к окончательному решению о том, на какой срок планирует Вашингтон продлить ДСНВ, и решаться этот вопрос будет уже после инаугурации Байдена в качестве 46-го президента страны, которая состоится 20 января.

Ранее NEWS.ru писал, что первый президент СССР Михаил Горбачёв заявил о необходимости продления ДСНВ между Россией и США. Также он добавил, что обсуждал вопрос о важности ядерного разоружения с Байденом ещё в 2009 году, когда тот занимал пост вице-президента Соединённых Штатов при президенте Бараке Обаме.

Договор СНВ-3 был подписан между Россией и США в 2010 году. Тогда страны согласовали план по сокращению стратегических наступательных вооружений до ключевых значений, соглашение действует до 5 февраля 2021 года. Стороны могут продлить договор на срок до пяти лет в случае взаимного согласия.

Уходящий с поста президента США Дональд Трамп приостановил вопрос о продлении договора. Американская сторона отказывалась продлить договор на текущих условиях, Вашингтон настаивал, что в договор должны быть включены другие страны, в частности Китай, однако в Пекине отказались участвовать в ДСНВ. В Москве рассчитывают, что новая администрация США согласится на продление договора на ранее согласованных условиях до истечения его срока.