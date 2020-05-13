Канада и США продлят закрытие границы до 21 июня

Запрет на все несрочные перемещения между Канадой и Соединёнными Штатами будет продлён на месяц, до 21 июня.
По данным Globe and Mail, о продлении закрытия границы попросила Оттава. Издание
Один из высокопоставленных собеседников газеты подчеркнул, что через 30 дней стороны будут ждать жаркие дебаты. Тогда, вероятно, у Канады и США будут разные взгляды на то, когда нужно начинать снимать введённые из-за пандемии коронавируса ограничения.
Как писал NEWS.ru, запрет на «все поездки, которые не являются необходимыми», был введён в марте и продлён в апреле до 21 мая.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен