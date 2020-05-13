Канада и США продлят закрытие границы до 21 июня

https://static.news.ru/photo/e39c9874-9514-11ea-8bf2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mark Allen Johnson/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Запрет на все несрочные перемещения между Канадой и Соединёнными Штатами будет продлён на месяц, до 21 июня.

По данным Globe and Mail, о продлении закрытия границы попросила Оттава. Издание отмечает , что Вашингтон почти наверняка согласится на такое предложение.

Один из высокопоставленных собеседников газеты подчеркнул, что через 30 дней стороны будут ждать жаркие дебаты. Тогда, вероятно, у Канады и США будут разные взгляды на то, когда нужно начинать снимать введённые из-за пандемии коронавируса ограничения.

Как писал NEWS.ru, запрет на «все поездки, которые не являются необходимыми», был введён в марте и продлён в апреле до 21 мая.