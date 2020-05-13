США

Канада и США продлят закрытие границы до 21 июня

15:19, 13 мая 2020
Фото: Mark Allen Johnson/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Запрет на все несрочные перемещения между Канадой и Соединёнными Штатами будет продлён на месяц, до 21 июня.

По данным Globe and Mail, о продлении закрытия границы попросила Оттава. Издание отмечает, что Вашингтон почти наверняка согласится на такое предложение.

Один из высокопоставленных собеседников газеты подчеркнул, что через 30 дней стороны будут ждать жаркие дебаты. Тогда, вероятно, у Канады и США будут разные взгляды на то, когда нужно начинать снимать введённые из-за пандемии коронавируса ограничения.

Как писал NEWS.ru, запрет на «все поездки, которые не являются необходимыми», был введён в марте и продлён в апреле до 21 мая.

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