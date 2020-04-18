Канада и США продлили закрытие границы

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Бывшая мотоциклистка, которой в результате автокатастрофы пришлось ампутировать левую ногу, стала работать моделью у известного фотографа. Её последняя сессия была в чёрном слитном купальнике с большими вырезами.

В 2016 году 26-летняя Тэйлор Селф попала в автокатастрофу в Новом Орлеане. Её колено было полностью раздроблено, — пишет Metro. После того как хирурги ампутировали ей ногу выше колена, женщина...