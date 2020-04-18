Канада и США продлили закрытие границы

Запрет на поездки через границу между США и Канадой был принят 20 марта. Ограничения должны были действовать до 20 апреля, однако стороны договорились продлить запрет ещё на 30 дней.
Канада и США договорились ещё на 30 дней продлить применение действующих пограничных мер. Это важное решение, которое позволит обеспечить безопасность людей по обе стороны границы, — цитирует телеканал CBC News канадского премьер-министра Джастина Трюдо.
Как писал NEWS.ru, президент США Дональд Трамп сообщил, что временно ввёл ограничения на пересечение южной границы страны с Мексикой и северной границы с Канадой. Это было сделано в рамках усилий по борьбе с распространением нового коронавируса. Американский лидер подчеркнул, что будет принимать меры, аналогичные тем, которые исходят от властей Мексики и Канады. Запрет вводится на «все поездки, которые не являются необходимыми». По его словам, эти меры помогут остановить «бесконтрольную иммиграцию».