Избирательную кампанию Байдена спонсировал лоббист «Северного потока — 2»

https://static.news.ru/photo/71af0346-c1d7-11eb-bc54-96000091f725_660.jpg Ричард Берт Фото: Stefan Zeitz/imago stock&people/Global Look Press

Избирательная кампания нынешнего президента США Джо Байдена была проспонсирована, в частности, лоббистом российского газопровода «Северный поток — 2». Об этом, ссылаясь на данные Федеральной избирательной комиссии США, пишут журналисты газеты The New York Post.

Речь идёт об управляющем партнёре McLarty Associates и бывшем после США в Германии при президентстве Рональда Рейгана Ричарде Берте. Осенью прошлого года он отправил в избирательный штаб Байдена $4 тысячи. А весной 2020 года он перечислил $10 тысяч в политический комитет Unite The Country, который поддерживает президента.

Как пишет газета, в настоящий момент бывший посол занимается лоббированием Nord Stream 2 AG. По словам представителя Национального комитета Демократической партии (НКДП) США, Берт, отправляя деньги, не сообщил, что «являлся зарегистрированным иностранным агентом и в связи с этим не имеет права предоставлять средства». Все пожертвования ему вернули на прошлой неделе.

Прежде Байден заметил, что санкции в отношении газопровода контрпродуктивны. Он обосновал свои слова тем, что проект уже близок к завершению.

В рамках «Северного потока — 2» предполагается строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Ранее глава Бюро международной политики президента Польши Кшиштоф Щерский заявил, что отказ президента США Джо Байдена от введения санкций в отношении проекта «Северный поток — 2» основан на ошибочных оценках реальности.