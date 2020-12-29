Камала Харрис привилась от нового коронавируса в прямом эфире

https://static.news.ru/photo/b769aa20-49f6-11eb-a398-fa163e074e61_660.jpg Камала Харрис Фото: Biden Transition TV via CNP/Global Look Press

Избранный вице-президент Соединённых Штатов Америки Камала Харрис получила вакцину от нового коронавируса в прямом эфире. Политик также призвала всех соотечественников последовать её примеру. Накануне вещество ввели избранному президенту США Джо Байдену, действующему вице-президенту Майку Пенсу с женой и нескольким высокопоставленным лидерам конгресса.

"I trust the scientists": Vice President-elect Kamala Harris urges Americans to get vaccinated against COVID-19 after she received her first shot of Moderna's vaccine https://t.co/yg45Mqjooe pic.twitter.com/4NyWkh8Ofy — CBS News (@CBSNews) December 29, 2020

Я теперь вакцинирована. <...> Я хочу призвать всех сделать прививку [от коронавируса нового типа]. Это относительно безболезненно, это действительно быстро, это безопасно. <...> Мой муж сделает это сегодня [29 декабря]. Я жду, когда получу вторую часть вакцины. Речь буквально о спасении жизней. Я доверяю учёным, — заявила Харрис в эфире телеканала CBS News.

"That was easy!"



Watch the moment Vice President-elect Kamala Harris received Moderna's COVID-19 vaccine shot https://t.co/yg45Mqjooe pic.twitter.com/I31J5MdDaH — CBS News (@CBSNews) December 29, 2020

Накануне стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не будет прививаться от коронавируса. Об этом он рассказал в ходе общения с коллективом Городской детской инфекционной клинической больницы. В июле политик сообщил, что бессимптомно переболел COVID-19. В середине декабря он снова высказался на эту тему и выразил надежду, что второй раз «зараза» уже к нему не пристанет.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Венесуэла и Россия подписали контракт, согласно которому Боливарианская Республика получит препарат «Спутник V» для вакцинации 10 млн человек. Об этом заявила вице-президент страны Делси Родригес. В России в настоящее время зарегистрированы две вакцины от коронавируса — «Спутник V» (разработана в центре имени Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (создана специалистами центра «Вектор»). В ближайшее время должна быть зарегистрирована третья вакцина, разработанная Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова.