Из Uber уволят больше трёх тысяч сотрудников

https://static.news.ru/photo/cde70c52-8fa7-11ea-b55a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andre M. Chang/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Компания Uber Advanced Technologies сообщила о сокращении численности персонала в связи с резким падением спроса на перевозки. Из организации уволят примерно 3,7 тысячи сотрудников.

Планируется уменьшить число работающих в Uber людей на 14%, говорится на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам Соединённых Штатов. Кроме того, прекратился наём новых сотрудников.

Uber Technologies объявила о планах сокращения своих расходов в ответ на экономические вызовы и неопределённость, порождённые пандемией COVID-19, — говорится в сообщении компании.

Также гендиректор Uber Дара Хосровшахи отказался от своего оклада.

Ранее NEWS.ru писал, что Boeing предлагает сотрудникам добровольно уволиться на фоне пандемии. Глава компании Дэвид Кэлхун заверил, что решившим уволиться позволят это сделать с выплатами и льготами.