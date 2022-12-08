Иудейская война: евреи в США объявили поход против Канье Уэста Страна, в которой проживает больше евреев, чем в Израиле, превратилась в цитадель антисемитизма. Евреи взволнованы

Фото: IMAGO/Ron Sachs/CNP/MediaPunc/Global Look Press

Антисемитизм и прочие проявления расовой и религиозной ненависти затопили США, как прорвавшаяся канализация, сообщают американские СМИ. «Цитадель демократии» на глазах превращается в одну из самых ксенофобских стран мира. Члены еврейских сообществ даже провели специальную встречу в Вашингтоне, где заявили об опасениях, что нерукопожатных радикалов некоторые популярные политики могут «вытащить из сточной канавы» ради достижения своих корыстных целей. Насколько такая угроза реальна и при чем здесь Канье Уэст?

Эпидемия ненависти

О серьезности проблемы нарастания агрессивной ксенофобии в США говорит само место проведения круглого стола — непосредственно в Белом доме и под председательством «второго джентльмена» США Дуга Эмхоффа (мужа вице-президента Камалы Харрис и главного в нынешней американской администрации по борьбе с антисемитизмом). То есть американская администрация признаёт, что антисемитизм превратился в США в проблему государственного уровня.

Почему именно Эмхофф собрал в Белом доме круглый стол по проблемам антисемитизма, можно объяснить тем, что он по своему происхождению является для евреев своим. На его приглашение откликнулись лидеры множества как чисто еврейских организаций (любавичские хасиды из Хабада, Американский еврейский комитет, Национальный совет еврейских женщин), так и организаций, не имеющих специфической религиозной окраски, таких как Антидиффамационная лига и другие.

Нашу страну захлестнула эпидемия ненависти. Это нельзя считать нормой. Мы обязаны осуждать такие нездоровые проявления и поступки, — призвал Эмхофф.

Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Собравшиеся на Пенсильвания-авеню, 1600, нашли в себе смелость признать, что «эпидемия ненависти» касается не только их соплеменников. В США все ненавидят всех, и таких линий раскола не пересчитать по пальцам, отметили собравшиеся. По их словам, черные взаимно ненавидят белых, левые «отменщики» ненавидят правых консерваторов, феминистки ненавидят мужчин, традиционалисты ненавидят сексуальные меньшинства, а коренное население ненавидит всех их, вместе взятых.

Евреи, живущие в США на протяжении поколений, всегда считали себя такими же американцами, как, например, англосаксы. А теперь им всё чаще дают понять, что они здесь изгои, сокрушались участники слушаний в Белом доме. По их мнению, власти проглядели нарастание антисемитизма, который мало-помалу разросся до едва ли не «институционального» явления (это словечко любят употреблять американские левые «прогрессисты» применительно к «угнетению чернокожих сограждан»).

Что же касается именно евреев, то они оказываются в Соединенных Штатах под гнетом «многовекторной» ненависти. Их не терпят и за то, что они белокожие, и за то, что они «понаехавшие». Их не жалуют представители других этнических групп за то, что они в среднем более социально успешные, чем, например, латиноамериканцы или индейцы.

Антисемиты в Мар-а-Лаго

Непосредственным поводом к проведению слушаний стали скандальные высказывания популярного рэп-исполнителя Канье Уэста. На прошлой неделе во время радиоинтервью в программе Infowars с другим одиозным персонажем, конспирологом Алексом Джонсом, рэпер публично хвалил нацистов и объявлял себя фанатом Адольфа Гитлера.

Такой каминг-аут, если бы он исходил просто от музыканта, пусть даже самого раскрученного, мог бы остаться мнением частного лица, страдающего клинической формой юдофобии (каких немало в любой стране). Но в случае с Уэстом оставить его высказывания без внимания оказалось невозможным уже потому, что Йе в американском общественном сознании прочно увязан с бывшим президентом Дональдом Трампом, который вплоть до последнего скандала рассматривал Уэста как своего представителя среди афроамериканцев и одного из менеджеров своей будущей предвыборной кампании. Последний раз политика и рэпера видели вместе в конце ноября во время визита во флоридское поместье Трампа Мар-а-Лаго. Причем Уэст был в компании известного супрематиста, антисемита и отрицателя холокоста, 24-летнего радиоведущего Ника Фуэнтеса.

Фото: youtube.com

Если 45-летний Канье Уэст — фигура достаточно самостоятельная, то для Ника Фуэнтеса обед с Уэстом и Трампом стал шансом выбраться из той сточной канавы, в которой он пребывал до визита в поместье Мар-а-Лаго. Этот странный треугольник: Уэст нужен Трампу, Трамп нужен Фуэнтесу — представляет собой феномен симбиоза между внесистемными радикалами и политиками федерального масштаба. Кто бы принимал 24-летнего расиста всерьез, если бы с ним не отобедал сам 45-й президент США, пусть и бывший?

Умеренных политиков (не только еврейского происхождения) в США серьезно тревожит, что Канье Уэст — не единственный антисемит в стране. Харизма лично Йе среди юдофобов подпитывается не только его сценическим успехом, но и принадлежностью Йе к афроамериканцам, которые по умолчанию сами считаются жертвами «институционального расизма».

Уэст своим поведением разрывает этот шаблон. Сейчас американские политологи опасаются, что рэпер может стать, сам того не ведая, центром, вокруг которого начнется «кристаллизация» всех американских ультраправых. По выражению некоторых политологов, Уэст самим фактом появления вместе с такими деятелями «переселяет их из сточной канавы в пентхаус».

Сейчас Трампу и республиканцам в целом (среди электората которых евреи составляют значительную часть: их в США живет более 13 миллионов человек) приходится в авральном порядке придумывать отмазки, которые объяснили бы ошеломленной публике, как могло случиться, что кандидат в президенты США принимает у себя в доме страдающего «биполяркой» оголтелого антисемита и оправдателя нацистов. И хотя то, что Канье Уэст таким образом подложил своему протеже жирную свинью, не может не радовать демократов, они понимают, что антисемитизм, расизм, ксенофобия, религиозная нетерпимость в США имеют четко выраженный надпартийный характер. Именно поэтому, кстати, эскапады Йе осудили еврейские организации, тяготеющие как к Республиканской, так и к Демократической партии.

Фото: John Taggart/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Хотя у радикалов в США пока что нет шансов на самостоятельное политическое представительство, велик риск, что их «негативную пассионарность» могут использовать небрезгливые представители истеблишмента в своих собственных политических интересах. Приближающаяся президентская предвыборная кампания варит идеальный бульон для «игры престолов» радикальных и мейнстримовских политиков. Пример дружбы Дональда Трампа с Канье Уэстом и Ником Фуэнтесом показывает, что такое развитие событий совершенно не исключено. А за «голову» Уэста на своем знамени некоторые радикальные политики готовы заплатить немалые деньги — намного большие, чем стоят их собственные головы.

Игры симбиотов

Дуг Эмхофф, модерируя дискуссию в Вашингтоне, заявил, что подобный извращенный симбиоз «вызывает боль» и лично у него, и у всех американцев еврейского происхождения. Американские евреи, подчеркнул он, шокированы тем, что в стране, куда их предки прибыли, спасаясь от преследований, сегодня они сталкиваются с открытой ненавистью, «основанной на лжи и конспирологических теориях».

События последних недель подтверждают, что вирус антисемитизма многократно более живучий, чем вирус SARS COV-2. От него не отгородишься маской, и даже такая «вакцина», как холокост, оказалась против него бессильной (тот же дружок Йе, Ник Фуэнтес, упорно отрицает исторический факт нацистского геноцида).

Сейчас в Белом доме и конгрессе в качестве первого шага предполагают учредить рабочую группу по борьбе с антисемитизмом, о готовности принять участие в группе уже сообщили 120 законодателей. Но при такой пестроте и поляризации внутри самого еврейского сообщества «противоэпидемические меры», которые взялись проводить власти США, могут оказаться на порядок менее эффективными, чем меры против эпидемии коронавируса. Тогда хотя бы американцы, за вычетом небольшого слоя ковид-диссидентов, видели перед собой общего врага, который сплачивал расколотое по всем другим линиям общество.

Надеяться на то, что какие бы то ни было рабочие группы или национальные программы помогут искоренить антисемитизм в США, не следует, потому что антисемитизм — это не столько политическая идеология, сколько психическое отклонение, сказал NEWS.ru эксперт Института иудаизма, московский раввин Довид Карпов.

Само по себе мероприятие в Белом доме показывает, конечно, что политическая верхушка США осведомлена о проблеме антисемитизма. Но бороться с этим явлением какими бы то ни было политическими кампаниями — это всё равно что бороться с явлением природы. Со стороны организаторов слушаний в Белом доме это чисто политическое мероприятие, на самочувствие евреев никак не влияющее. Антисемитизм, как любые проявления шовинизма, набирает обороты в обществе тогда, когда там нарастает социальное и экономическое неблагополучие. Тогда люди начинают искать крайних — и находят их в евреях, цыганах, кавказцах и т. д. Поскольку в США социально-экономическая ситуация усложняется, то не надо быть пророком, чтобы предсказать, что там будут усиливаться и антисемитские настроения. Причем затрагивать они будут не обязательно «ярко выраженных» иудеев — тех, кто посещает синагоги и соблюдает традиции, таких даже в Израиле меньшинство. «Прилетать» будет всем, кто носит еврейскую или похожую на еврейскую фамилию, а таких в США десятки миллионов, — ожидает раввин.

Фото: Chris Kleponis - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американские евреи тем не менее полностью солидарны с президентом Джо Байденом, заметившим на этой неделе, что «молчание равносильно соучастию». Администрация Белого дома, объявив, что демократы начинают «крестовый поход» против антисемитизма (хотя словосочетание «крестовый поход» применительно к иудеям звучит как-то неуместно), берет на себя благородную, но трудновыполнимую задачу: найти общий знаменатель между людьми, которые по ряду оснований своей общности не признают. Ведь самих американских евреев кроме сугубо формальной этнической принадлежности мало что еще объединяет. Среди них есть и феминистки, и представители ЛГБТ, и консерваторы с прогрессистами, и даже чернокожие (например, принявшие иудаизм афроамериканцы).

К тому же евреи со времен Понтия Пилата конфликтуют между собой по причинам, которые не понимающему тонкости иудаизма человеку не всегда понятны: ортодоксальные иудеи ненавидят, тоже взаимно, евреев-реформаторов, причем столь непримиримо, что иные антисемиты могут брать с них пример. Эти разногласия куда глубже, к примеру, внутрихристианских споров о том, двумя или тремя перстами следует креститься. Трудно поверить, но ультраортодоксы-хасиды не признают легитимности Государства Израиль. На этом основании они отказываются служить в армии, работать и платить налоги (в то же время религия почему-то не запрещает им получать от государства социальные пособия за счет не столь увлеченных Талмудом работающих сограждан). И это только один пример, позволяющий острословам утверждать, что у двух евреев всегда будут присутствовать три различных мнения.