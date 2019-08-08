Фото: Сергей Булкин/News.ru

Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) сообщило, что самолёты F-22 и Hornet CF-18 поднимали в воздух для сопровождения двух российских стратегических бомбардировщиков Ту-95 возле Аляски.

Американская спецслужба обнаружила Ту-95, после чего два истребителя F-22 были подняты, чтобы сопроводить российское воздушное судно до нейтральных территорий.

Как писал News.ru, два дальних противолодочных самолёта Ту-142 Тихоокеанского флота выполнили плановый полёт над нейтральными водами Тихого океана. Пара высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ сопровождали Ту-142. Кроме того, самолёты-заправщики Ил-78 осуществили воздушную дозаправку противолодочных самолётов, говорится в сообщении пресс-службы Восточного военного округа.

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