Американская спецслужба обнаружила Ту-95, после чего два истребителя F-22 были подняты, чтобы сопроводить российское воздушное судно до нейтральных территорий.

Two F-22 and two CF-18 fighter aircraft supported by an E-3 Sentry, a KC-135 Stratotanker and a C-130 Tanker from the NORAD positively identified and intercepted two Tu-95 Bear bombers in the Alaskan and Canadian ADIZ on Aug. 8th. pic.twitter.com/SebmJtMiTu