Два дальних противолодочных самолёта Ту-142 Тихоокеанского флота выполнили плановый полёт над нейтральными водами Тихого океана.
Он длился 13 часов. Пара высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ сопровождали Ту-142. Кроме того, самолёты-заправщики Ил-78 осуществили воздушную дозаправку противолодочных самолётов, говорится в сообщении пресс-службы Восточного военного округа.
Как ранее писал News.ru, личный состав авиаполка морской авиации Тихоокеанского флота, дислоцированного на Камчатке, завершил подготовку новых истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ к дежурству по противовоздушной обороне. Экипажи продолжают осваивать модификацию боевой машины.