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04 августа 2025 в 07:09

Истребители поднялись из-за приближения объекта к гольф-клубу Трампа

NORAD: в США подняли истребители для перехвата самолета над гольф-клубом Трампа

Фото: U.S. Air Force/William R. Lewis

Истребители ВВС США были подняты в воздух на фоне приближения гражданского самолета к гольф-клубу президента Дональда Трампа, передает Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD). Речь идет о проникновении воздушного судна в ограниченное для полетов пространство в Бедминстере. В результате оно было перехвачено.

Гражданский самолет был благополучно выведен из этого района истребителями NORAD после того, как были выпущены сигнальные ракеты, чтобы привлечь внимание пилота, — сказано в сообщении.

По информации NORAD, перед этим в указанном районе было установлено несколько подобных нарушений. В частности, за выходные произошло пять несанкционированных вторжений.

До этого Трамп сжульничал во время игры в гольф. По данным источника, глава Белого дома отправился в Шотландию 26 июля. На кадры попал момент, когда один из кэдди (ассистентов) подбросил на поле мяч перед гольф-каром американского лидера. Пользователи Сети раскритиковали президента, а некоторые комментаторы в X даже назвали его мошенником.

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Дональд Трамп
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