Истребитель перехватил летевший к месту митинга Трампа самолёт

На перехват поднялся истребитель F-16, сообщили в Объединённом командовании аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD). Уточняется, что самолёт вошёл в зону временного запрета полётов без специального разрешения.

(1/2) At approx. 1400 MDT, NORAD F-16 aircraft investigated a general aviation aircraft that was not in communication with ATC and entered the Temporary Flight Restriction area surrounding Bullhead City, AZ without proper clearance. #WeHaveTheWatch