Инфекционист из США предупредил о «буре» заражений «омикроном» в стране

Жителей США в январе ждёт «буря» заражений «омикрон»-штаммом, сообщил в эфире MSNBC специалист по инфекционным заболеваниям Университета Миннесоты Майкл Остерхолм. По его словам, с трудностями столкнется всё американское общество.

Следующий месяц станет вирусной бурей. С трудностями столкнется всё наше общество, — предупредил он.

Учёный также добавил, что в январе число заразившихся коронавирусом резко увеличится, однако «свет в конце туннеля есть, но сейчас нужно будет залечь на дно».

Как пишет Reuters, рост уровня заболеваемости коронавирусом произойдёт на фоне участившихся поездок в преддверии Нового года и возвращения учащихся в учебные заведения после каникул.

Ранее главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что ситуация с ростом числа заражённых коронавирусом в Соединённых Штатах, вызванная новым штаммом коронавируса «омикрон», достигнет своего пика к концу января 2022 года.

29 декабря в Университете Хопкинса сообщили об антирекорде по коронавирусу: в стране было выявлено более 500 тысяч случаев заражения. Медицинский регулятор Соединённых Штатов CDC отметил, что cредняя ежесуточная заболеваемость коронавирусом показала рост за неделю около 60%, но показатели смертности от болезни сократилась на 7%.