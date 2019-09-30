Белый дом и демократы в Конгрессе готовы начать затяжную битву вокруг импичмента президента США Дональда Трампа. Со 2 октября в профильные комитеты Палаты представителей для дачи показаний начнут вызывать ключевых свидетелей по делу, включая госсекретаря Майка Помпео и бывшего спецпредставителя по Украине Курта Волкера. В штабе президента тем временем разрабатывают план скоординированного ответа на угрозу отставки. Хотя обе стороны тяготеют к стратегии блицкрига, процедура, скорее всего, затянется не на один месяц. Это грозит проблемами для американской экономики.

Трамп вечером 29 сентября разразился серией гневных твитов, в которых пригрозил американцам гражданской войной в случае своей отставки и настоятельно потребовал встречи с агентом разведки, который составил на него жалобу, послужившую поводом для импичмента.

Я хочу увидеться не только со своим обвинителем, который привёл информацию из вторых и третьих рук, но и с человеком, который незаконно передал ему эту совершенно неверную информацию, — выразил негодование Трамп. — Этот человек шпионил за президентом? Грядут большие последствия!

Адвокаты автора жалобы настаивают на сохранении инкогнито своего клиента, так как иначе его безопасность окажется под угрозой. Как они рассказали CNN, несколько неназванных групп интересов уже предложили награду в $50 000 за любую информацию об осведомителе.

Если усилия демократов по отставке президента увенчаются успехом (чего никогда не случится), это вызовет гражданскую войну, подобную расколу нашей нации, от которого она никогда не оправится, — также процитировал Трамп своего сторонника пастора Роберта Джеффреса.

По сообщению NBC, Белый дом не собирается ограничивать ответную реакцию на скандал яростными твитами Трампа. Глава аппарата Мик Малвени и другие сотрудники администрация 30 сентября должны представить план действий по правовому, политическому и пиар ответу на обвинения в адрес президента.

White House/Global Look Press

Демократы в Палате представителей тоже не сидят, сложа руки. Со 2 октября стартуют слушания в комитетах с привлечением госсекретаря Майка Помпео и бывшего спецпредставителя Госдепа по Украине Курта Волкера. Последний на днях подал в отставку из-за того, что согласно тексту жалобы разведчика, помогал Трампу в его усилиях открыть дело против политического противника Джо Байдена. Помпео же подозревают в том, что он закрывал глаза на незаконную активность президента и его личного адвоката Рудольфа Джулиани.

Как сообщает CNN, демократы делают ставку на быструю процедуру и хотят подготовить статьи для импичмента до демократических праймериз. Сейчас большинство претендентов на звание единого кандидата в президенты от Демократической партии вынуждены высказываться об импичменте. В результате фокус их избирательной кампании оказался смещён с конкретных проблем, волнующих избирателей, на критику «врага № 1». Руководство партии понимает: это не то, что позволит им победить на выборах.

От затяжной кампании против президента проигрывает и американская экономика. Трамп ставит себе в заслугу то, что при нём она стабильно росла, а безработица достигла минимума за многие годы. Но как указывают специалисты, уже наметились тревожные тенденции — сформировались пузыри на финансовых рынках, а рост замедлился из-за торговой войны с Китаем. Осознав, что к моменту выборов цифры роста будут выглядеть уже не столь внушительными, Трамп в середине сентября даже предложил очередное урезание налогов.

По мнению экономистов, опрошенных The Hill , импичмент Трампа не приведёт к катастрофе в американской экономике, но определённо поставит под угрозу уже уязвимые рынки.

Хорошего в этом точно ничего не будет, — заявил изданию главный экономист Moody’s Analytics Марк Занди. — Вопрос в том, насколько всё будет плохо.

Президент с нависшим над ним импичментом будет иметь слабые позиции на переговорах по сделке с Китаем и новому торговому соглашению между США, Канадой и Мексикой. А для закрепления достигнутых им договорённостей необходимо одобрение Конгресса, нижняя палата которого сейчас как раз занята тем, чтобы от него избавиться.

Аналитики по-прежнему не верят, что усилия по импичменту Трампа увенчаются успехом, это признаёт даже оппозиционный вещатель CNN. Демократы используют скандал со звонком Трампа Зеленскому в предвыборной кампании 2020. Они пытаются убедить в преступных намерениях главы Белого дома не столько Сенат, который принимает финальное решение по импичменту, но на данный момент выступает на стороне Трампа, сколько простых американцев. Но и чрезмерное затягивание процесса грозит им самим и экономике США непредсказуемыми последствиями.