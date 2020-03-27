https://static.news.ru/photo/c77e72d6-5c14-11ea-9d03-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пористые поверхности, такие как пластиковые обложки паспортов и карты, нужно регулярно обрабатывать 60-процентным спиртовым раствором, чтобы защититься от коронавируса, заявила доцент кафедры микробиологии и иммунологии Джорджтаунского университета в США Эрин Соррелл.

Согласно исследованиям, вирус COVID-19 может выжить до трёх дней на пластике. При этом Соррелл призвала дезинфицировать паспорт даже в том случае, если его обложка сделана из другого материала, — сообщает РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, мировая пандемия коронавируса затронула почти все государства, общее число подтверждённых случаев заражения превысило 551 тысячу. Лидером по числу заболевших стали Соединённые Штаты, где заразилось больше жителей, чем в Китае — источнике инфекции.

На 27 марта в США выявили почти 86 тысяч больных с COVID-19.