«Им нельзя доверять»: США не подпишут с РФ договор против ядерной войны

https://static.news.ru/photo/025aacaa-39ee-11eb-816c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tech. Sgt. Joseph Harwood/Global Look Press

Специальный представитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли в выступлении в Национальном институте публичной политики заявил, что ни один американский лидер не станет подписывать с Россией договор о недопустимости ядерной войны.

Подобное соглашение уже было оформлено лидерами двух стран — Михаилом Горбачёвым и Рональдом Рейганом — в 1985 году. Того, кто сейчас подписал бы такую бумагу, стоило бы наказать, сказал Биллингсли.



По его словам, Россия на международное арене не заявляет о том, что рассчитывает на атомное вооружение, хотя это так. В случае конфликта РФ с НАТО, как сказал спецпредставитель главы Белого дома, Москва будет добиваться капитуляции противника при использовании тактических вооружений. Подобные действия России повлекут за собой последствия, а капитуляции не будет.

Им нельзя доверять, когда речь заходит о контроле над вооружениями. Давайте не забывать, что они более десяти лет тайком нарушали договор РСМД. Они тайно произвели, протестировали и взяли на вооружение ракету малой дальности с ядерной боеголовкой. Сейчас российские военные разворачивают ракетные батальоны, предположительно, направленные на НАТО, — приводит слова Биллингсли сайт Национального института.

Однако в разрушении американо-российских ракетных договоров спецпредставитель президента отыскал и положительную сторону. Он подчеркнул, что в любой грядущий договор будет включён Китай, который наращивал свой потенциал, пока Вашингтон и Москва были связаны обязательствами.

Действие ДРСМД прекратилось 2 августа. Соглашение разорвала американская сторона из-за якобы обнаруженных нарушений со стороны РФ.

Как ранее передавал NEWS.ru, США должны развернуть батареи крылатых ракет к 2023 году в качестве ответа на действия России, которая якобы нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, заявил Биллингсли.