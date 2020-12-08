Биллингсли: США обязаны развернуть крылатые ракеты к 2023 году

https://static.news.ru/photo/fe6bfe20-39a0-11eb-8421-fa163e074e61_660.jpg Фото: ZUMAPRESS.com/Global Look Press

США должны развернуть батареи крылатых ракет к 2023 году в качестве ответа на действия России, которая якобы нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил спецпредставитель Дональда Трампа по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.

Американский чиновник вновь обвинил Москву в нарушении договора и добавил, что Вашингтон не должен соглашаться на условия, которые предлагает президент России Владимир Путин, заявляющий о необходимости моратория на такие ракеты, передаёт РИА Новости.

Вместо этого мы должны ускорить разработку крылатых ракет наземного базирования для корпуса морской пехоты, а также военный потенциал средней дальности для сухопутных сил. Мы должны выставить целый ряд способных к развертыванию батарей самое позднее к 2023 году, — написал Биллингсли в статье для Института публичной политики (National Institute for Public Policy).

Мораторий на ДРСМД, предлагаемый Путиным, чиновник назвал «ловушкой», в которую не должен попасть ни один будущий президент США, который в противном случае продемонстрирует свою наивность.

Как сообщал NEWS.ru ранее, Маршалл Биллингсли заявил, что США и Россия очень близки к достижению соглашения о продлении договора на год. Чиновник также выразил уверенность в том, что Москва якобы «сожалеет» о своём нарушении договора.

Позднее российское посольство в США заявило, что Москва предлагает Вашингтону всерьёз рассмотреть инициативу по контролю над вооружениями, которую выдвинул президент РФ Владимир Путин.